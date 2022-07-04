Спрей-знищувач запаху котячої сечі Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover 450мл

Цей засіб - нейтралізатор запаху сечі кота, виготовлений у вигляді спрею. Спрей виготовляється із застосуванням біоферментної технології. Особливістю є комбінація ферментів і бактерій. Компоненти швидко "деактивують" сечову кислоту, що створює неприємний запах.
Спрей виробляється в Україні на основі концентратів, виготовлених у США, ТМ Step2Clean. До складу засобу входять біологічно активні ензими, парфумерна композиція та підготовлена вода. Спрей можна використовувати для обробки будь-яких поверхонь. Заборонено застосовувати в комбінації з іншими мийними засобами. Для зберігання виберіть темне місце з температурою від 7 до 35 градусів вище нуля.
Особливості продукту та принцип дії
Особливість спрею - його склад. Засіб від котячих міток складається з компонентів, які усувають першопричину появи неприємного запаху. Для довідки: багато засобів на ринку маскують цей запах і не здатні впоратися із сечовою кислотою. З часом він повертається, і потрібно знову наносити засіб на поверхню. Бактерії та ферменти дають змогу забути про цю проблему.
Мікроорганізми починають виконувати свою функцію відразу під час контакту з поверхнею. Вони порушують цілісність складових сечової кислоти. Результат: вона втрачає можливість генерувати запах.
Бактерії, що входять до складу, високоактивні. Вони не втрачають нейтралізуючих якостей з часом (у межах терміну придатності). Мікроорганізми демонструють ефективність під час роботи на поверхнях будь-якого типу: дерев'яні меблі, м'які меблі, одяг, підлога. Засіб можна використовувати для нейтралізації котячих міток на вулиці.
Сфери застосування спрею
Цей спрей, як і інші професійні засоби для видалення запаху котячої сечі високої якості, не мають "протипоказань" для використання. Універсальність засобу проявляється не тільки в розмаїтті поверхонь.
Спрей можна використовувати в будь-якому приміщенні, навіть якщо всередині знаходяться люди і тварини. Ви можете купити засіб від запаху котячої сечі, навіть якщо вам потрібно обробити поверхні в дитячій кімнаті або на кухні. У складі немає небезпечних хімічних компонентів, які під час випаровування можуть нашкодити організму.
Основні переваги спрею
Розглянемо головні плюси спрею. До них неодмінно варто віднести:
- Тривалий ефект. Після застосування спрею запах не повертається. Хімічні речовини, які "відповідають" за його появу, втрачають активність.
- Натуральний склад. Ніякої шкідливої "хімії".
- Приємний аромат. Спрей від запаху котячої сечі містить у складі ароматизатори природного походження.
- Оперативність. Ефект від використання засобу відчувається вже в день нанесення.
Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover - це безпечно та ефективно. Замовте спрей у нашому інтернет-магазині, і питання "як прибрати запах котячої сечі?" не буде для вас проблемою.
Способи застосування
Очистіть поверхню, яку збираєтеся обробити. Використовуйте для цього серветки, ганчірки або губки.
Візьміть флакон спрею і потрясіть. Розмістіть флакон на відстані 20-30 сантиметрів від оброблюваної поверхні та розпиліть засіб. Витирати спрей не потрібно. Бактерії, які є в складі, виконують свої функції тільки під час перебування у вологому середовищі. Захистіть поверхню від потрапляння сонячних променів, рекомендується накрити оброблене місце чим-небудь, щоб уповільнити процес висихання.
Іноді нейтралізатор запаху сечі кота необхідно використовувати вдруге. Так трапляється, якщо запах сильно в'ївся в матеріал.
Якщо запах сильно в'ївся в текстильну поверхню, використовуйте особливий спосіб застосування спрею. Розпиліть його, зробивши цю поверхню зволоженою від засобу. Візьміть плівку з поліетилену і накрийте оброблене місце. Не знімайте плівку, поки спрей не висохне. Якщо запах залишиться, проведіть цю процедуру ще раз. За необхідності можна потерти поверхню щіткою.
Гарантії та сертифікати
Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover - найкращий засіб від запаху котячої сечі, розроблений згідно з усіма необхідними нормами та стандартами. Ретельний підхід до виготовлення та контролю якості спрею пропонує клієнтам компанії Step2CleanTM максимально якісний і безпечний продукт. Нижче наведено інформацію про стандарти, яким відповідає засіб.
- Продукт відповідає міжнародним стандартам ISO 14001 та ISO 9001.
- В основі розробки лежить науковий підхід. Усі складові проходять ретельну наукову перевірку і схвалені для відповідних сфер застосування.
- У разі використання відповідно до інструкції застосування спрей повністю безпечний для людей, тварин і навколишнього середовища.
- Активний інгредієнт у складі наших продуктів зареєстрований відповідно до Європейського стандарту щодо біоцидних продуктів (Постанова ЄС 528/2012). Це дає нам змогу стверджувати, що спрей повністю відповідає галузевим нормам
- Усі компоненти, що складають формулу Step2Clean, також пройшли тестування і сертифікацію в CRI - Інституті килимів і килимових покриттів (USA).
- Спрей має сертифікати від Airbus, Boeing. Дозволений до використання на бортах цих компаній.
- Якість спрею "Made in USA" завжди незмінна, як для великих споживачів, так і для маленьких.
- Вироблено в Україні з американських концентратів, згідно з ТУ У 20.4-33689605-001:2017, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/24556 від 01.06.2018 року.
Cats Urine Odor Remover - це засіб від котячих міток і запаху сечі, що відповідає американським і європейським стандартам безпеки та ефективності. Якщо ви шукали універсальні засоби від котячої сечі, вам точно варто звернути увагу на цей спрей.
Людмила –
Спрей виконує свою роботу. Замовляла декілька разів. Але коти мстиві тварини!)) І хочу зауважити, якщо кіт сходив вдруге на те саме місце і це дуже пройшло в оббивку, вже не допоможе (
Змінювали наповнення дивану (
Step2Clean | Ілля –
Дякую за Ваш відгук ! В таких випадках радимо гарно встряхнути спрей і обільно нанести на місце куди сходив котик, якщо сеча потрапила глибоко тоді необхідно щоб спрей також потрапив глибоко, можна відкрутити пульверизатор і пролити на це місце.
Наталія –
Чудовий засіб. Знищує неприємні запахи. Застарілі сліди зникли після повторної обробки
Step2Clean | Ілля –
Дуже задоволені що Вам сподобався спрей ! Дякую за Ваш відгук )
Filonova Alla –
Гарний засіб.Запах пропав після першого примінення.Замовлення отримала швидко.Дякую.
Step2Clean | Ілля –
Ми щасливі коли наші клієнти залишаються задоволеними ! Дякую за Ваш відгук )
Ирина –
Сегодня получила на почте этот спрей. Пока не знаю насколько он эффективен, но… Подержала пару минут в руках, и разбрызгиватель оказался без
одной части, кот. прикрывала сам механизм(( Печаль
Step2Clean | Ілля –
Нам дуже шкода що виникла така ситуація. Нажаль не завжди пошта відноситься обережно до посилок. Ми зі своєї сторони намагаємося уникнути подібних ситуацій і завжди обертаємо пульверизатор в пупирчату плівку. Дуже рідко проте може статися випадок коли пульверизатор після доставки поламаний, в таких ситуаціях ми беремо на себе відповідальність і завжди замінюємо товар на справний. Радимо відмовитися від отримання і зв’язатися з нами щоб ми могли виправити ситуацію.