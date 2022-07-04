Спрей-знищувач запаху котячої сечі Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover 450мл

Цей засіб - нейтралізатор запаху сечі кота, виготовлений у вигляді спрею. Спрей виготовляється із застосуванням біоферментної технології. Особливістю є комбінація ферментів і бактерій. Компоненти швидко "деактивують" сечову кислоту, що створює неприємний запах.

Спрей виробляється в Україні на основі концентратів, виготовлених у США, ТМ Step2Clean. До складу засобу входять біологічно активні ензими, парфумерна композиція та підготовлена вода. Спрей можна використовувати для обробки будь-яких поверхонь. Заборонено застосовувати в комбінації з іншими мийними засобами. Для зберігання виберіть темне місце з температурою від 7 до 35 градусів вище нуля.

Особливості продукту та принцип дії

Особливість спрею - його склад. Засіб від котячих міток складається з компонентів, які усувають першопричину появи неприємного запаху. Для довідки: багато засобів на ринку маскують цей запах і не здатні впоратися із сечовою кислотою. З часом він повертається, і потрібно знову наносити засіб на поверхню. Бактерії та ферменти дають змогу забути про цю проблему.

Мікроорганізми починають виконувати свою функцію відразу під час контакту з поверхнею. Вони порушують цілісність складових сечової кислоти. Результат: вона втрачає можливість генерувати запах.

Бактерії, що входять до складу, високоактивні. Вони не втрачають нейтралізуючих якостей з часом (у межах терміну придатності). Мікроорганізми демонструють ефективність під час роботи на поверхнях будь-якого типу: дерев'яні меблі, м'які меблі, одяг, підлога. Засіб можна використовувати для нейтралізації котячих міток на вулиці.

Сфери застосування спрею

Цей спрей, як і інші професійні засоби для видалення запаху котячої сечі високої якості, не мають "протипоказань" для використання. Універсальність засобу проявляється не тільки в розмаїтті поверхонь.

Спрей можна використовувати в будь-якому приміщенні, навіть якщо всередині знаходяться люди і тварини. Ви можете купити засіб від запаху котячої сечі, навіть якщо вам потрібно обробити поверхні в дитячій кімнаті або на кухні. У складі немає небезпечних хімічних компонентів, які під час випаровування можуть нашкодити організму.

Основні переваги спрею

Розглянемо головні плюси спрею. До них неодмінно варто віднести:

Тривалий ефект. Після застосування спрею запах не повертається. Хімічні речовини, які "відповідають" за його появу, втрачають активність.

Натуральний склад. Ніякої шкідливої "хімії".

Приємний аромат. Спрей від запаху котячої сечі містить у складі ароматизатори природного походження.

Оперативність. Ефект від використання засобу відчувається вже в день нанесення.

Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover - це безпечно та ефективно. Замовте спрей у нашому інтернет-магазині, і питання "як прибрати запах котячої сечі?" не буде для вас проблемою.

Способи застосування

Очистіть поверхню, яку збираєтеся обробити. Використовуйте для цього серветки, ганчірки або губки.

Візьміть флакон спрею і потрясіть. Розмістіть флакон на відстані 20-30 сантиметрів від оброблюваної поверхні та розпиліть засіб. Витирати спрей не потрібно. Бактерії, які є в складі, виконують свої функції тільки під час перебування у вологому середовищі. Захистіть поверхню від потрапляння сонячних променів, рекомендується накрити оброблене місце чим-небудь, щоб уповільнити процес висихання.

Іноді нейтралізатор запаху сечі кота необхідно використовувати вдруге. Так трапляється, якщо запах сильно в'ївся в матеріал.

Якщо запах сильно в'ївся в текстильну поверхню, використовуйте особливий спосіб застосування спрею. Розпиліть його, зробивши цю поверхню зволоженою від засобу. Візьміть плівку з поліетилену і накрийте оброблене місце. Не знімайте плівку, поки спрей не висохне. Якщо запах залишиться, проведіть цю процедуру ще раз. За необхідності можна потерти поверхню щіткою.

Гарантії та сертифікати

Step2Clean™ Cats Urine Odor Remover - найкращий засіб від запаху котячої сечі, розроблений згідно з усіма необхідними нормами та стандартами. Ретельний підхід до виготовлення та контролю якості спрею пропонує клієнтам компанії Step2CleanTM максимально якісний і безпечний продукт. Нижче наведено інформацію про стандарти, яким відповідає засіб.

Продукт відповідає міжнародним стандартам ISO 14001 та ISO 9001.

В основі розробки лежить науковий підхід. Усі складові проходять ретельну наукову перевірку і схвалені для відповідних сфер застосування.

У разі використання відповідно до інструкції застосування спрей повністю безпечний для людей, тварин і навколишнього середовища.

Активний інгредієнт у складі наших продуктів зареєстрований відповідно до Європейського стандарту щодо біоцидних продуктів (Постанова ЄС 528/2012). Це дає нам змогу стверджувати, що спрей повністю відповідає галузевим нормам

Усі компоненти, що складають формулу Step2Clean, також пройшли тестування і сертифікацію в CRI - Інституті килимів і килимових покриттів (USA).

Спрей має сертифікати від Airbus, Boeing. Дозволений до використання на бортах цих компаній.

Якість спрею "Made in USA" завжди незмінна, як для великих споживачів, так і для маленьких.

Вироблено в Україні з американських концентратів, згідно з ТУ У 20.4-33689605-001:2017, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/24556 від 01.06.2018 року.

Cats Urine Odor Remover - це засіб від котячих міток і запаху сечі, що відповідає американським і європейським стандартам безпеки та ефективності. Якщо ви шукали універсальні засоби від котячої сечі, вам точно варто звернути увагу на цей спрей.